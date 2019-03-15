اليونان تدين الهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا

أدان الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي وقع، اليوم الجمعة، واستهدف مسجدين في نيوزيلندا وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 49 شخصا، فضلا عن إصابة العشرات، مقدما تعازيه وتعازي شعبه لحكومة وشعب نيوزيلندا.

وأكد بافلوبولوس - في رسالة تعزية نقلتها صحيفة "كاثمريني" اليونانية - بغضه لمثل هذا العمل الذي يعد من أعمال العنف الأعمى والكراهية الدينية، ونقل هذه الرسالة السفير اليوناني لدى أستراليا إيكاتيريني زاجوري، وهو أيضا مبعوث البلاد إلى نيوزيلندا.

بدوره، أدان رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس الهجوم ، وقال "من واجبنا أن ندعم التسامح والحرية الدينية، وأن نرفع أصواتنا ضد التطرف اليميني المتطرف والكراهية العنصرية"، فيما أدانت الخارجية اليونانية "الهجوم الإرهابي المروع" على المسجدين.