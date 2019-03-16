نيوزيلندا: الشرطة فككت متفجرات كانت بحوزة منفذي الهجوم الإرهابي

• الحكومة النيوزيلندية تعلن تأمين المساجد في البلاد

• جار التحقيق في أنشطة اليمين المتطرف في نيوزيلندا

• حان الوقت لتغيير قوانين حيازة السلاح

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، إن الشرطة اعتقلت 3 أشخاص بينهم أسترالي على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين اليوم بمدينة كرايستشيرش وراح ضحيته 50 شهيدًا، مؤكدة أنه سيتم تقديمهم للعدالة.

وأضافت في مؤتمر صحفي، نقلته فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الجمعة، أنه جار العمل على كشف ملابسات الحادث والتحقيقات ما زالت جارية مع المتهمين الثلاثة، مشيرة إلى تفكيك الشرطة متفجرات كانت بحوزة الإرهابيين.

وطالبت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج، متابعة أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في أنحاء البلاد وكذلك تأمين المساجد.

وأكدت أن الشرطة في حالة تأهب قصوى وتم تعزيز الدوريات في المدينة موقع الهجوم، وجار التواصل مع دول عدة لتوفير معلومات بشأن الحادثة، مضيفة أنه جار التحقيق أنشطة اليمين المتطرف في نيوزيلندا.

وذكرت أن من تم اعتقالهم ليست لديهم سوابق جنائية، والمتهم الرئيسي لم يتم تصنيفه كإرهابي وأقام فترة في نيوزيلندا لكنه لم يكن من قاطني كرايستشيرش، مضيفة أنه حان الوقت لتغيير قوانين حيازة السلاح في بلادها.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم عن مقتل وإصابة العشرات في الهجوم على مسجدين بمدينة كرايستشيرش، أثناء صلاة الجمعة، أسفر عن 50 قتيلًا و50 مصابًا.

ورفعت الشرطة النيوزيلندية، أعلى درجات التهديد الأمني في البلاد فضلًا عن تعزيز الأمن على الحدود والمطارات.