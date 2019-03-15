أمريكا تدرس إجراءات ضد منتهكي حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ الصيني

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ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بحق المسلمين في إقليم شينجيانغ الصيني ووصفتها بأنها ”عار كبير على الإنسانية“.

وقال المتحدث روبرت بالادينو للصحفيين في إفادة ”نحن ملتزمون بالدعوة لمحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات وندرس اتخاذ إجراءات مستهدفة كذلك“.

وقال بالادينو في وقت لاحق إنه أساء التعبير حين قال عقوبات. ولم يذكر تفاصيل عما يقصده بإجراءات مستهدفة.

وأضاف ”سنواصل مطالبة الصين بإنهاء هذه السياسات وبإطلاق سراح الأشخاص المعتقلين تعسفيا“.