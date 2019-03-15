اتحاد إسلامي يشكو من تزايد العنف ضد المسلمين في ألمانيا

شكا المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا من تزايد العنف ضد المسلمين في البلاد.

وقال رئيس المجلس أيمن مازيك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة: "نلاحظ تزايدا مستمرا في الهجمات على مساجد والاعتداءات على مسلمين".

وذكر مازيك أنه تم تسجيل أكثر من 20 هجوما على مؤسسة إسلامية في ألمانيا منذ مطلع هذا العام، مضيفا أن عدد الاعتداءات التي استهدفت مواطنين مسلمين أكثر من ذلك بكثير.

وعلى خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية وأودى بحياة 49 شخصا، على الأقل، قال مازيك: "هذا لا ينبغي أن يكون مدعاة لإثارة قلق كبير لدى المسلمين فحسب، بل لدى الجميع، خاصة سلطات الأمن".

وفي الوقت نفسه، دعا الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب) سلطات الأمن إلى ضمان سلامة المساجد والمسلمين في ألمانيا.