باكستان تلقي باللوم على الإسلاموفوبيا كسبب للهجوم على مسجدين بنيوزيلندا

أدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، واقعة إطلاق النار على مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، والتي أسفرت عن مقتل 49 شخصا على الأقل.

وقال عمران خان في تغريده له على حسابه على موقع تويتر "شعرت بالصدمة، وأدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، وهذا العمل يؤكد مجددا ما نردده على الدوام ، من أن الإرهاب ليس له دين".

وأضاف "إنني ألقي باللوم على الموجة الحالية من الإسلامفوبيا التي تصاعدت بعد أحداث 11 سبتمبر كسبب في تزايد هذه الهجمات الإرهابية، وتم إلقاء اللوم على 1.3 مليار مسلم بشكل جماعي بالتسبب في أي هجوم إرهابي يقوم به شخص مسلم".

وتابع قائلا "إن هذا الاتجاه تم المضي فيه بشكل متعمد أيضا لشيطنة النضال السياسي الإسلامي المشروع".