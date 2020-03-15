اليونان تقرر إغلاق حدودها مع البانيا وشمال مقدونيا لمنع تفشي كورونا



قررت اليونان إغلاق حدودها مع ألبانيا وشمال مقدونيا مع تزايد التوقعات بشأن وقف الرحلات الجوية من وإلى إسبانيا، وإنهاء خدمة سفن نقل الركاب إلى إيطاليا.



وأوضحت صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أنه سيتم أيضا إلغاء الرحلات البحرية السياحية في الموانئ اليونانية، مشيرة إلى أنه سيتم السماح للمواطنين اليونانين بالإضافة إلى المقيمين الدائمين في اليونان بالعبور من ألبانيا وشمال مقدونيا.



وتم اتخاذ الاجراءات الجديدة خلال الاجتماع الوزاري اليومي بشأن فيروس كورونا "كوفيد-19" الذي ترأسه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.



ومن المقرر عدم تأثر حركة البضائع من وإلى ايطاليا كما يتوقع عدم تأثر البلدين المجاورتين.