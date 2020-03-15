إندونيسيا تعلن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الإندونيسية اليوم الأحد 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 117 حالة.

وقال مدير عام مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو - في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا" - إن 21 حالة إصابة تأكدت اليوم منها 19 حالة في جاكرتا، و2 في مقاطعة جاوا الوسطي؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات 117 حالة.

وأكدت الحكومة الإندونيسية مساء أمس السبت إصابة وزير النقل بودي كاريا سومادي بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنه يعالج حاليا في مستشفى جاتوت سوبروتو العسكري بجاكرتا.

كما كانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس أن عدد الإصابات بلغ 96 شخصا، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 5 حالات على مستوى البلاد البالغ عدد سكانها أكثر من 260 مليون نسمة، وتعد رابع أكبر بلدان العالم من حيث عدد السكان.