

انخفض معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى أقل من 100 للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وفقًا للأرقام الصادرة عن السلطات الصحية اليوم الأحد.



وتم تسجيل 76 حالة إصابة إضافية يوم السبت من قبل المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وبذلك يصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم تشخيصهم بالفيروس في البلاد إلى 8 آلاف و162 شخصا وارتفع عدد الوفيات إلى 75 بعد وفاة ثلاثة أشخاص أمس.



أكدت الأرقام الأخيرة اتجاها نزوليا لأعداد االمصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام السابقة. وسجلت كوريا الجنوبية عددا من حالات التعافي يزيد عن عدد الإصابات الجديدة للمرة الأولى يوم الجمعة الماضية منذ بداية تفشي المرض.



وتتركز معظم الحالات في مدينة دايجو الجنوبية الشرقية والمنطقة المحيطة بها.