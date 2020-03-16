ألمانيا تعلن إجراءات رقابية مشددة على حدودها مع خمس دول بسبب كورونا

أعلن هورست زيهوفر، وزير الداخلية الألماني، مساء اليوم الأحد عن إجراءات رقابية مشددة وحظر دخول على حدود بلاده مع سويسرا وفرنسا والنمسا والدنمارك ولوكسمبورج.

وأوضح الوزير أن "المسافرين الذين ليس لديهم أسباب وجيهة للسفر، لن يمكنهم دخول الأراضي الألمانية"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات سيتم العمل بها اعتبارا من الساعة الثامنة صباح غد الاثنين.

وأضاف زيهوفر أن " انتشار فيروس كورونا يتقدم بسرعة وبشكل يتسم بالشراسة ، ويتعين علينا افتراض أنه لم يتم التوصل إلى ذروة هذا التطور بعد".

وتابع زيهوفر أن " المواطنين الألمان لديهم بطبيعة الحال الحق في العودة إلى وطنهم"، وسيتم استثناء حركة البضائع وحركة العاملين من هذه الإجراءات.

كانت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي قد أغلقت حدودها على نطاق واسع في وقت سابق، بينها الدنمارك وبولندا وسلوفاكيا والتشيك والنمسا.

وردت فرنسا على الإجراءات الألمانية باتخاذ إجراءات مشددة أيضا.