طارق شوقي: فترة تعليق الدراسة «مفيدة» لإعادة النظر في البينة التعليمية كلها

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزارة الداخلية ستتولى إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، وفقًا للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ناصحًا أولياء الأمور بتفادي وجود الأبناء في أماكن قد تعرضهم للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن التكدس الموجود بمراكز الدروس الخصوصية أكبر من الموجود في المدارس، معقبًا: «الدولة تقوم بواجبها في كل ما تستطيع، لكن كشعب يجب أن ندرك الوعي بما نفعل».

وشدد على أهمية التقليل من التعرض للآخر، وغسل اليدين والوجه والتوقف عن التقبيل والأحضان، وعدم التواجد بأماكن التجمعات الكبيرة كمباريات كرة القدم والمسارح والسينما، مشيرًا إلى أن فترة تعليق الدراسة، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مفيدة لإعادة النظر في البينة التعليمية كلها.

وعن حالات الإصابة بـ«كورونا» في المدارس، أوضح وزير التربية والتعليم أنها حالات ناتجة عن الاختلاط مع الأجانب، تم كشفها عبر تتبع الوزارة للأشخاص المخالطين للمصابين في المركب النيلية بالأقصر، أو من يعملون في مستشفيات الحميات، لافتًا إلى أن المدارس المغلقة بسبب اكتشاف الحالات منها؛ مدرسة في الزمالك ومدرستين في الجيزة وواحدة في الإسكندرية.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من غد الأحد الموافق 15 مارس 2020؛ وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس «كورونا» المستجد.