تعليق نشاط كرة القدم في الإمارات لمدة 4 أسابيع

قرر اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم تعليق نشاط كرة القدم في الدولة للموسم الرياضي 2019 – 2020، اعتبارًا من اليوم الأحد، ولمدة أربعة أسابيع كإجراء احترازي؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

وأشار اتحاد كرة القدم الإماراتي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الأحد، إلى أنه سيتم تقييم الوضع ومراجعته بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة.

ولفت إلى أن القرار يأتي في إطار حرص الاتحاد على التقيد بالتعليمات التي تصدر عن الجهات المختصة في الدولة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حفاظًا على سلامة كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

ويشمل القرار جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية وأنشطة المنتخبات الوطنية ولجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة وغيرها.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من ستة آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 160 ألف إصابة.