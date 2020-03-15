في مثل هذا اليوم 14 مارس، وقبل عامين، رحل عالم الفيزياء البريطاني ستيف هوكينج؛ ليكون العالم علي موعد مع وداع أحد علمائه الأفذاذ في العصر الحديث، والذي أذهل العالم بنظرياته الفزيائية ومؤلفاته التي بسطّت المفاهيم العلمية المعقدة للعامة، وظل طوال حياته يكسب معركة ويحطم فكرة خاطئة واحدة تلو أخرى، وكانت أول معاركه هي ضيقه بطريقة التدريس التقليدية، والتي كان لها أثر في علاماته الدراسية الضعيفة، ولكنه وضع يده علي المفتاح الصحيح، عندما شغف بالفيزياء، والتي واصل إبداعه في بحرها إلي أن فارق الحياة.

مقولة " العقل السليم في الجسم السليم" ، والتي نرددها دوماً، كسرها هوكينج في معركته الثانية وهو في بداية العشرينات من عمره، وكانت ضد حالته المرضية الصعبة والتي أصابت أعصابه، لدرجة أفقدته الحركة، ورأي أطباؤه المعالجون، أن أمامه في الحياة عامين علي الأكثر، ليكمل بعدها هوكينج ما يزيد عن نصف قرن من العمل. وحفلت مسيرته بنظريات أهمها: العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كذلك إثباته أن الثقوب تصدر إشعاعاً علي عكس النظريات الفزيائية السابقة، ليسمي باسمه " إشعاع هوكينج".

لزم هوكينج كرسيا متحركا معظم سنوات حياته، ومع تدهور حالته اضطر إلى الحديث عبر جهاز، وكان يتواصل مع الآخرين بتحريك حاجبيه؛ لكنه استطاع رغم ذلك النفاذ إلى المهتمين بعلمه عن طريق مؤلفات حققت مبيعات هائلة، وتم تناول سيرته الذاتية وحياته الملهمة في فيلم «نظرية كل شيء» The Theory of Everything، والذي الذي طُرح للعرض في عام 2014، ولعب فيه دور البطولة الممثل إيدي ريدماين، وحقق نجاحا هائلا بحصده لعدد من جوائز الأوسكار والجولدن جلوب.

ولهوكينج مواقف كثيرة أظهر فيها جانبه الإنساني...

- هاجم الغزو الأمريكي للعراق وتبرع لبناء مدرسة فلسطينية للفزياء

خارج المجال العلمي، كان لهوكينج عدداً من المواقف السياسية، أبرزها رفضه للغزو الأمريكي للعراق، والذي تحدث عنه في خطاب ألقاه في مسيرة وقف الحرب في 2004، وقال إن الحرب كانت على أساس "أكاذيب" بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، وعلى افتراضات بوجود صلة بين حكومة صدام حسين وهجمات الحادي عشر من سبتمبر.

ودعم هوكينج الشعب الفلسطيني من خلال صفحته الرسمية علي الفيسبوك في 2017، والتي أعلن من خلالها عن دعوته أتباعه إلى التبرع بأموال لدعم افتتاح مدرسة فلسطينية متقدمة للفيزياء.

- قاطع مؤتمرا علميا بإسرائيل

من ضمن مواقف هوكينج الداعمة للشعب الفلسطيني، كانت إعلانه مقاطعة مؤتمراً أقيم بإسرائيل في يونيو 2013، وهو أمر أثار حفيظة و انتقادات مسؤولين إسرائيليين، يعتقدون في انضمامه إلى حملة مقاطعة نظمت للاحتجاج على معاملة إسرائيل للفلسطينيين.

بينما حيّت اللجنة البريطانية لجامعات فلسطين قرار هوكينج بوصفه دعما لحملتها لمقاطعة إسرائيل، وقالت اللجنة في موقعها "هذا قرار مستقل لاحترام المقاطعة، اعتمد على معرفته بفلسطين، وعلى نصيحة جماعية من أكاديميين يعرفهم هناك".

- هوكينج بين أوباما وترامب

علاقة طيبة ربطت بين الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما وستيف هوكينج، فقد كرمه أوباما بأرفع وسام أمريكي يمنح لشخصية مدنية وهو وسام "الحرية الرئاسي"، وبعد رحيل هوكينج رثاه أوباما رثاء حاراً بتغريدة قال فيها "الحياة بين النجوم أكثر متعة"، في إشارة إلى أن مكان ستيفن هوكينج بعد وفاته سيكون بين النجوم.

بينما كانت قرارات الرئيس ترامب محل انتقاد من قبل هوكينج، فمع إعلان ترامب انسحابه من "اتفاقية باريس للمناخ"، علق هوكينج قائلا "ترامب ضد خطة البيئة العالمية ونحن على بعد خطوة من الاحتباس الحراري الذي سيجعل من الأرض كوكبا حارا يحمل معه تهديدا صريحا للطبيعة والبشرية".