15 فلسطينيا من المصابين بفيروس كورونا ظهرت عليهم بوادر التعافي

أجريت فحوصات لـ21 مصابا فلسطينيا مما مجموعه 38 من المصابين بفيروس كورونا؛ أثبتت أن 15 حالة منهم تظهر عليهم بوادر التعافي.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأحد - إن المصابين الـ15 ظهرت عليهم بوادر التعافي من الفيروس، وهذه البوادر ليست شفاء تاما بل تسير بالاتجاه الصحيح.

وأشار إلى أن الحالات الـ6 من الـ21 ما زالت مصابة؛ حالة منهم لسيدة ألمانية وضعها صعب جدا، وحالتان متوسطتان، وسائق الحافلة من القدس بدأ يتعافى.

وأوضح أشتية أن المصابين الـ21 هم من أوائل المصابين بالفيروس، وأنه سيتم متابعتهم وإجراء فحصين إضافيين لهم، وإذا ما أظهروا تحسنا سيعودون إلى بيوتهم.

وأكد أنه توجد بوادر تعافٍ للحالات في بيت لحم، خاصة أن جميع المصابين الـ38 التزموا بكافة التعليمات التي أعطيت لهم، وكانوا بالحجر الصحي، وكذلك عائلاتهم التزمت بالتعليمات الصحية.

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: "هذا الأمر مطمئن جدا، لكن لن يتغير شيء على الإجراءات المتخذة"، معربا عن شكره لكافة الطواقم الطبية، والأجهزة الأمنية على ما قدموه وما زالوا في هذه الفترة.