صحة بريطانيا تكشف عن خطط لعزل كبار السن لمدة 4 أشهر بسبب كورونا



كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأحد عن وجود خطط لعزل كبار السن في لندن لمدة 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.



وقال هانكوك ـ حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية ـ إنه "سيتم الإعلان عن فرض عزل ذاتي على المواطنين إذا اقتضت الضرورة ذلك".



يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه مصدر حكومي بريطاني بأن الحكومة ستفرض حظرا على التجمعات الجماهيرية يبدأ من هذا الأسبوع؛ لتخضع بذلك للضغوط المتزايدة عليها من أجل فرض قيود كبيرة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.



وستأتي هذه التدابير بعد أن ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 798 حالة بزيادة قدرها 208 حالات خلال 24 ساعة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 11 بعد تسجيل أول حالة وفاة في اسكتلندا.



وبسبب تفشي الفيروس تقرر تأجيل الانتخابات البلدية والمحلية في أنحاء البلاد حتى عام 2021، كما تم تأجيل إقامة عدد من الفعاليات الرياضية ومنها الدوري الممتاز ماراثون لندن، وقرر البرلمان البريطاني الحد من استقبال الزوار اعتبارا من يوم غد الاثنين والتقليل من سفر أعضائه إلى الخارج.