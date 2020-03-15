المرور تعلن الانتهاء من شفط المياه بعدة أماكن بالدائري

أعلنت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء علاء متولي، مدير الإدارة، الانتهاء من شفط المياه من على الطريق الدائري، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها بعدة أماكن كانت تجمعت بها مياه الأمطار، وهي( أعلى الزراعى اتجاه المريوطية، برج سما اتجاه المعادي والمنيب، نفق كافور تجمع بسيط، أعلى البساتين اتجاه البحر الأعظم، محور صفط اتجاه الجامعة، كوبري شبرا بنها اتجاه نفق السلام).

كما أكدت بإشراف اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، أنه جارٍ شفط المياه من باقي الأماكن بالطريق الدائري بالقاهرة الكبرى.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم .