 العراق يستأنف عمليات ضخ نفط كركوك إلى ميناء جيهان التركي - بوابة الشروق
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العراق يستأنف عمليات ضخ نفط كركوك إلى ميناء جيهان التركي

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 15 مارس 2020 - 11:36 ص | آخر تحديث : الأحد 15 مارس 2020 - 11:36 ص

أفاد مسؤول بقطاع النفط العراقي اليوم الأحد، باستئناف عمليات ضخ النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي بعد توقف دام أربعة أيام لإصلاح خلل فني في أحد الانابيب داخل الأراضي العراقية في محافظة كركوك (250 كم شمالي بغداد).

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "الفرق الفنية تمكنت من إعادة إصلاح الخلل الفني وايقاف التسرب من أنبوب لنقل النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي وتم استئناف الضخ فجرا بشكل تجريبي بمعدل 30 ألف برميل يوميا .

ورجح المسؤول أن تستقر عمليات ضخ النفط الخام مساء اليوم لتعود عمليات الضخ إلى معدلاتها الطبيعية لتصل إلى ما بين 80 إلى 100 الف برميل يوميا.

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