غانا تغلق حدودها أمام مسافري دول ينتشر فيها فيروس كورونا

أعلنت غانا عن إغلاق حدودها أمام المسافرين القادمين من أي دولة تشهد أكثر من 200 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن وزير الإعلام، كوجو أوبونج نكروما،قوله للصحفيين اليوم الأحد، في العاصمة أكرا، إن الحكومة تطالب شركات الطيران بمنع المسافرين من الدول التي يتفشى فيها الفيروس، من السفر على طائراتها .

كما طالبت السلطات المواطنين القادمين من الخارج بعزل أنفسهم لمدة 14 يوما لدى وصولهم البلاد.

يذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فى غانا بلغت حتى الآن ستة أشخاص ، بعدما أشارت الاختبارات المعملية إصابة أربعة أشخاص جدد بالفيروس كانوا قد سافروا إلى الخارج .