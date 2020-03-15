«الصحة» الكويتية: جميع مسوحات كورونا التي أخذت من الوافدين سلبية

أكدت وزارة الصحة الكويتية -اليوم الأحد- أن جميع مسوحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، التي أخذت من الوافدين من سوريا ومصر ولبنان، جاءت سلبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - في المؤتمر الصحفي الـ15 الذي أقيم بديوان عام الوزارة - إنه تم فحص آلاف المقيمين الذين حضروا إلى الكويت من الدول الثلاث منذ 27 فبراير الماضي، دون تسجيل حالة واحدة مصابة بالفيروس.

كانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع مصابي الفيروس إلى 112 حالة، بعد تسجيل 8 حالات جديدة، منها 3 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، 3 حالات أخرى من المخالطين للمسافرين إلى بريطانيا، حالة مرتبطة بالسفر قادمة من فرنسا عبر الإمارات، وحالة مرتبطة بالسفر إلى ايران، وقادمة من الحجر الصحي بمنتزه (الخيران).