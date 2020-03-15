وزير سنغافوري: المملكة المتحدة لا تحاول احتواء فيروس كورونا

قال وزير التنمية الوطنية لورانس وونج في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن المملكة المتحدة وسويسرا لا تحاولان بفعالية التغلب على فيروس كورونا، مشيرا إلى أن حالات الإصابة مرشحة للزيادة خلال الأسابيع المقبلة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وونج القول "مخاوفنا تجاه الحالات مثل المملكة المتحدة وسويسرا لا تتعلق فقط بالعدد، ولكن أن هذه الدول تخلت عن أي إجراءات لاحتواء الفيروس".

وأضاف" إذا لم تكن هناك محاولات لاحتواء الفيروس، فنحن نعتقد أن عدد الحالات المصابة بالفيروس سوف يرتفع في هاتين الدولتين بصورة كبيرة خلال الأيام والأسابيع المقبلة".

ويذكر أن حالات الوفاة بالفيروس في المملكة المتحدة ارتفعت لتصل إلى 21 حالة أمس السبت، في حين ارتفعت حالات الإصابة بنسبة 43% لتصل إلى 1140 حالة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد تعرضت لانتقادات لعدم إغلاقها المدارس مثل بقية دول أوروبية.

وكانت سنغافورة قد فرضت إجراءات صارمة على من لديه تاريخ سفر للبر الرئيسي الصيني.

ويشار إلى أن سنغافورة سجلت 212 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن الأجانب الذين سافروا عبر فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا أو إسبانيا خلال الـ 14 يوما الماضية لن يُسمح لهم بالدخول أو العبور، اعتبارا من اليوم.