نتنياهو يعلن إغلاق المحال التجارية ودور السينما بسبب فيروس كورونا

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أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اليوم السبت عن اتخاذ تدابير واسعة النطاق تتعلق بالحياة العامة، من بينها إغلاق محال ودور للسينما ومنشآت أخرى غير ضرورية، وذلك في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف نتنياهو أن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم غد الأحد، ولكنه طمأن المواطنين بأن المؤسسات التي تقدم خدمات ضرورية مثل البنوك والمتاجر الكبرى ستظل مفتوحة.

وتابع نتنياهو قائلا إنه يمكن للموظفين العمل من المنزل. كما نصح المواطنين بتجنب السفر غير الضروري.

وأوضح نتنياهو أن الحكومة ستستخدم التدابير والمقاييس الرقمية التي يتم استخدامها عادة لمراقبة الإرهاب لتتبع انتشار الفيروس.

وأعلنت إسرائيل اليوم السبت عن تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 193 حالة.