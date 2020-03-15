«ذا أتلانتك»: قيود إجراء اختبارات كورونا تثير قلق الأمريكيين

ذهبت مورجان ثورنبيري، وهي موظفة تبلغ من العمر 38 عامًا في ولاية سان دييجو الأمريكية، إلى عيادة للرعاية العاجلة بعد تعرضها للحمى والسعال الجاف والغثيان، مبدية قلقها من تعرضها للإصابة بفيروس كورونا.

على الرغم من أن الاختبارات أظهرت سلبية إصابتها وأن الأمر لايعدو كونه إنفلونزا وبكتيريا الحلق، فقد قال طبيب العيادة إنه لا يستطيع اختبارها لـCOVID-19، تقول مورجان: "الطبيب قال إنه يريد أن يختبرني، لكن معايير وزارة الصحة في مقاطعة سان دييغو لن تسمح له بذلك".

وعد المسؤولون الفيدراليون بأن اختبارات فيروس كورونا الجديد ستكون متاحة على نطاق واسع قريبًا، وقال الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي: "يمكن لأي شخص يريد إجراء الاختبار أن يحصل عليه".

ويقول قادة كل من مركز السيطرة على الأمراض وإدارة الغذاء والدواء إنهم خفّفوا القواعد الصارمة حيث سمحت فقط للأمريكيين الذين سافروا إلى الخارج بإجراء الاختبارات.

المعايير الفيدرالية

وذكر موقع "ذا أتلانتك"، أن غالبية الأمريكيين ما زالوا لا يستطيعون الخضوع للفحص، كما تكشف المقابلات مع الأطباء والمرضى وعشرات من مسؤولي الصحة العامة بالولاية.

وأشار الموقع إلى أن المرضى الذين يعانون من أعراض الفيروس غير قادرين على إجراء اختبار للكشف عن الفيروس إلا إذا استوفوا معايير محدودة معينة، وحتى إذا كان طبيبهم يريد فحصهم.

وهذه المعايير تعني بوضوح أن الحالات الأكثر أهمية لفهم انتشار الوباء قد لا يتم اكتشافها على الإطلاق، ففي 13 ولاية على الأقل، تقيد القواعد فعليًا الأطباء عن إجراء اختبارات للمرضى الذين ليس لديهم روابط معروفة بالحالات المصابة بالفيروس.

ويتم تحديد القواعد من قبل الولايات والمقاطعات والمدن، وكذلك من قبل المستشفيات الفردية والأنظمة الصحية، وبينما يعتمد الكثير على المبادئ التوجيهية التي نشرها مركز السيطرة على الأمراض، إلا أن تطبيقها يمكن أن يختلف اختلافًا كبيرًا على أساس كل دولة على حدة، وحتى على أساس كل مستشفى على حدة.

وفقًا للمعايير الأكثر استخدامًا، يمكن فقط للأشخاص الذين سافروا مؤخرًا أو كانوا على اتصال مع مريض مصاب بالفيروس ومؤكد إصابته مختبريًا، أن يخضعوا للفحص، حتى إذا كانت لديهم جميع أعراض المرض، هذا يعني أن الحالة المجتمعية الأولى لمدينة أو منطقة قد لا تكون مؤهلة للاختبار، خاصة إذا لم يكن الشخص مريضًا بما يكفي لدخول المستشفى.

الأطباء يواجهون الخطر

وعلى نطاق أوسع، فهذه القواعد تحبط الأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين في مجال الصحة في الخطوط الأمامية الذين يحاولون رعاية المرضى دون تعريض أنفسهم للخطر، فقد منعت تلك القواعد الطاقم الطبي من اختبار أنفسهم، فقد تم رفض إجراء فحص لطبيب ظهرت عليه أعراض COVID-19 لأنه لم يتمكن من إثبات تعرضه لحالة إصابة مؤكدة مختبريًا.

وحتى الآن وصل عد الإصابات إلى أكثر من 1800 حالة في الولايات المتحدة، لكن التقديرات باستخدام النماذج الإحصائية والجينية تشير إلى أن الآلاف من الأشخاص مريضون بالفعل.

وقدر مسؤول في ولاية أوهايو أمس أن 1% من سكان الولاية أو ما يقرب من 100 ألف شخص مصاب بالفعل بالفيروس التاجي، على الرغم من أنه لم يذكر كيف وصلت إلى هذا الرقم.

إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض

وتسمح إرشادات مركز السيطرة على الامراض الامريكية CDC والتي لا تحمل قوة قانونية، باختبار مجموعة أوسع من المرضى مما هو مسموح به حاليًا بموجب هذه القواعد المطبقة على مستوى الدولة، وبموجب المبادئ التوجيهية التي تم تحديثها في هذا الأسبوع.

وأشار المركز إلى أن أولويات الاختبار قد تشمل المرضى الذين يعانون من مرض شديد في المستشفى والبالغين الذين يعانون من أعراض كبار السن أو الذين يعانون من أمراض القلب أو الضعف في جهاز المناعة وأي شخص كان على اتصال مباشر مع مريض كورونا سواء كان مشتبه به أو المؤكد مختبريًا.

وقال بنيامين هاينز ، المتحدث باسم مركز السيطرة على الأمراض، إن من الأفضل ترك القرارات حول من الذي يجب اختباره للأطباء، وقال إن "القرارات التي يخضع لها المرضى يجب أن تستند إلى علم الأوبئة المحلي لـ COVID-19 وكذلك المسار المرضى للمرض".

وأضاف "يجب على الأطباء استخدام حكمهم لتحديد ما إذا كان المريض يعاني من علامات وأعراض تتوافق مع فيروس كورونا وما إذا كان يجب اختباره".

-القواعد المعقدة للفحص

وقال طبيب للصحيفة يبلغ من العمر 53 عامًا في شمال كاليفورنيا إنه في المستشفى الذي يعمل بها رفعت كل من الولاية والمقاطعة أي قيود على الاختبار، ولكن لا يزال يتعين عليها إشراك العديد من الأقسام الأخرى بالإضافة إلى إدارة المستشفى قبل أن يتمكن من اختبار مريض واحد".

ويقول "إن الأمر ليس سهلاً، إنه يتطلب مشاركة 40 شخصًا، إذا لم يكن ذلك حاجزًا للرعاية، فأنا لا أعرف ما هو".

وفي العديد من المستشفيات في جميع أنحاء أمريكا، أظهر تقرير الصحيفة أنه لا يمكن للأطباء ببساطة طلب اختبار فيروس كورونا للمريض، بل يجب عليهم أولاً طلب إذن من وحدة خاصة لمكافحة العدوى في المستشفى، وبعد ذلك يقرر الطبيب أو الممرضة في وحدة مكافحة العدوى، التي لم تر المريض المصاب ما إذا كان يجب أن يمر بالفحص أم لا.