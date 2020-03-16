سياسي ألماني بارز يدعو لضوابط صارمة على حدود بلاده في ظل أزمة كورونا

صرح سياسي ألماني بارز لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه يرى أنه من الضروري فرض رقابة على الحدود بشكل مؤقت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وقال أرمين شوستر الذي يرأس الاتحاد المسيحي الشريك بالائتلاف الحاكم في لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" لـ (د.ب.أ): "إنني ضد إغلاق الحدود، لأنه يمكن أن يشل اقتصادنا في غضون أيام قليلة، ولا أرى أن ذلك سيكون جيدا أيضا للرعاية الطبية في البلاد".

يشار إلى أن دوائر في الحكومة الألمانية ذكرت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) منذ قليل اليوم الأحد أن برلين قررت غلق حدودها على نطاق واسع مع فرنسا والنمسا وسويسرا اعتبارا من صباح غد الاثنين.

وأضاف شوستر أنه كان من الصائب أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر كثف في الأيام الماضية الضوابط على وسائل النقل العابرة للحدود"، مؤكدا أنه سيكون من المهم أيضا إغلاق جميع المعابر الحدودية الصغيرة في أقرب وقت ممكن "واتخاذ ضوابط ثابتة وقوية" على المعابر الحدودية الأكبر من أجل الحد من استمرار انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن الشرطة الاتحادية يمكنها تنفيذ ذلك على الفور، وقال إن هيئة الإغاثة الفنية تدربت على تشييد الحواجز والإضاءة لأجل هذه الضوابط في غضون فترة زمنية قصيرة.

وقال شوستر إنه لابد أن يكون هناك ضوابط سريعا على الحدود بعد إغلاق المطاعم والمحلات التجارية في فرنسا، لأنه من الممكن حاليا توقع أن كثيرا من الأشخاص سيودون القدوم إلى ألمانيا.

وتابع السياسي الألماني البارز بحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أنه لابد أيضا من عدم السماح لحافلات النقل البعيد والقطارات التي تأتي من مناطق تعد بؤر خطر حاليا مثل مدينة ميلانو الإيطالية، بعبور الحدود إلى ألمانيا إن أمكن.

وقال شوستر إنه يتفهم بالطبع أنه لابد من اتخاذ مثل هذه القرارات في إطار تنسيق مع دول أوروبية أخرى، مؤكدا أنه يعتبر اتخاذ إجراءات فردية كالتي أعلنتها الدنمارك مثلا أو التشيك، أمرا خاطئا.