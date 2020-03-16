سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

غطت الأتربة دراجة هاليما ماركوس لـ5 سنوات من عدم الاستخدام ولكن مع انتشار أنباء فيروس كورونا المفزعة سارعت السيدة المقيمة بنيويورك الأمريكية بضخ الهواء لعجلات دراجتها وإصلاح المصباح الكهربائي الخاص بها لتبدأ من يوم الإثنين الماضي، أول أيام العمل بأمريكا بقيادة دراجتها للعمل بدلًا من ركوب المترو.

وتقول هاليما 34 عامًا، ومديرة تنفيذية لدار نشر إلكتروني، في منطقة بروكلين إن قيادة الدراجة تسير على نحو سلس معها كما إنها تحافظ على صحتها النفسية.

وقررت ألا تعود لمحطة المترو ثانية والأكثر من ذلك إنها قررت ألا تخوض رحلاتها اليومية وحيدة بل تساعد من يريد الذهاب لمصلحته على دراجة لتأخذه معها عبر تطبيق هاتفي تتيح للأشخاص التواصل مع راكبي دراجات يوصلونها مشاويرهم.

وتتزايد تلك الموضة بين سكان نيويورك فى ظل فزع الناس من أن يلتقطوا عدوى كورونا في إحدى الحافلات العامة أو عربات المترو المليئة بأصوات العطاس والسعال المتكررة.

وذكرت إدارة تطبيق سيتى بانك المسؤول عن تنسيق رحلات الدراجات بين الراكبين والمستخدمين إن الطلب تزايد على رحلات الدراجات عام 2020 ب67% ليسجل التطبيق تلقيه أكثر من نصف مليون طلب على رحلات وذلك ما بين بداية مارس و11 من نفس الشهر.

وتم تسجيل عبور 21 ألف دراجة على الجسور الرابطة بين منطقتي مانهاتن وبروكلين في نيويورك خلال يوم 9 مارس وحده ما يعنى زيادة عدد الدراجات المارة عن الأيام العادية سابقا ب52%.

وبالمقابل شهدت اشتراكات المترو والحافلات العامة في نيويورك هبوطا واضحا بسبب تجنب الناس للزحام وطلب كثير من الشركات من موظفيها العمل من المنزل.

وبالانتقال لولاية شيكاغو سجل برنامج بايك شير هناك بين يومي 1 و11 مارس تلقيه 82 ألف طلب رحلات دراجات ما يمثل زيادة تزيد ب52% عن المعدل الطبيعى لطلبات الرحلات.

وأما فى مدينة سياتل المهددة أيضا بكورونا فقد سجلت إدارة الطرق انخفاضا بعدد الدراجات المارة بالشوارع الرئيسية من 5000 لـ4500 بنحو 10% وكذلك الأمر في سان فرانسيسكو المهددة بالمرض وذلك خلال شهر فبراير.

ويذكر أن الإقبال الكبير من مواطني نيويورك على الدراجات يأتي بالرغم من معدلات مصرع سائقى الدراجات العالية العام المنصرم ب28 حالة وفاة لسائقي دراجات جراء حوادث بشوارع نيو يورك ما تطلب دفع الحكومة ما مقداره 58 مليون دولار لزيادة إجراءات الأمان بالنسبة لسائقي الدراجات على الطرق.

ومنذ بداية العام الحالي لم يمت سوى سائق دراجات واحد بحادثة مقارنة ب5 صرعا بنفس الأسباب بنفس الفترة من العام الماضى.

وقالت بولى تراتنبيرج مديرة لجنة النقل بنيويورك إن اللجنة تستعد لزيادة عدد سائقى الدراجات الذين يريدون تجنب وسائل المواصلات العامة وتسعى اللجنة حسب قولها لزيادة إجراءات السلامة وأخرى لتسهيل عملية قيادة الدراجات بالشوارع.

وتعبد لجنة النقل طرق إضافية مخصصة للدراجات وعمل جراجات خاصة بها على جوانب الطرق كما يتم عزل طرق الدراجات عن طريق سير السيارات بإشارات مرور وحواجز متحركة.

ويتم التعامل مع عدد إضافى من 14 ألف دراجة فى منهاتن ليتم توزيعها على 850 مرأب للدراجات فى مانهاتن وبروكلن وكوينز.

وتضيف بولى إنه سيتم إرسال مجموعات لتوعية قادة الدراجات بالقوانين المرورية الجديدة مضيفة إن إجراءات التأمين ستكون أسهل لأن كثرة سائقى الدراجات ستسهل تجنبهم من قبل قادة السيارات.