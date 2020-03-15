منوشين لا يتوقع ركود الاقتصاد الأمريكي بسبب كورونا

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إنه لا يتوقع أن يدفع تفشي فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الأمريكي إلى ركود، حتى على الرغم من أن النمو سيتباطأ، بعدما أوقف الكثير من الشركات عملياتها لوقت ما.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال منوشين اليوم الأحد في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "أيه بي سي" الأمريكية إنه "في وقت لاحق من العام، سينتعش الاقتصاد بشكل واضح حيث نكافح هذا الفيروس".

وقال على شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية في ثاني ظهور حواري له صباح اليوم الأحد إنني "أتوقع أن نشهد انتعاشا كبيرا في وقت لاحق هذا العام".

وجاء حديث منوشين حيث أصيب العديد من الأعمال في الولايات المتحدة وحول العالم بالشلل ، استجابة لمواجهة الفيروس الذي ينتشر بشكل سريع.

وعلقت خطوط السفن السياحية بالولايات المتحدة عملياتها لمدة شهر، في أقوى رد فعل حتى الآن من جانب هذه الصناعة بعد سلسلة من حالات تفشي الفيروس بالبحر.

وقالت بلومبرج إن حجوزات الفنادق تشهد تراجعا، وخيم على مسرح برودواي ظلام دامس، وتعطلت شركات خطوط الطيران في خضم حظر على السفر على مستوى العالم.

وقال منوشين في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بالبيت الأبيض إن "هذا ظرف فريد". وقال إنه "ما من شك، بسبب الأمور التي نُطالب بالقيام بها، أن هناك قطاعات من الاقتصاد تغلق أو تتباطأ بشكل كبير".

وقال إن قرار الإنفاق الطارئ بمبلغ 8 مليارات دولار وخطة المساعدات الاقتصادية التي مررها مجلس النواب، هي مجرد أول شوطين من تسعة أشواط لمباراة كرة السلة.