رئيس الوزراء الإسرائيلي يخضع لاختبار فيروس كورونا

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهيه ولايته، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه خضع لاختبار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) كإجراء وقائي.

وقال المكتب في بيان رسمي، إن نتنياهو لم يظهر أي أعراض خاصة بالفيروس، قبل خضوعه للاختبار، والذي أجراه أيضا مسؤولين يعملون بالقرب منه، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي الإخباري.

ويستغرق اختبار الفيروس وقتا، ولم يذكر بيان مكتب نتنياهو أي معلومات بشأن نتائج الاختبار الذي خضع له.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 200 حالة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأنه من بين الحالات الجديدة 7 حالات من عائلة واحدة، وبأن 178 من المصابين هم في وضع صحي جيد، و11 بحالة متوسطة، في حين بقيت حالتين في حالة خطيرة.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس "كورونا" الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وقاربت الوفيات 5 آلاف حالة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 الشهر الجاري مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير