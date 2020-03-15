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﻿العمليات المشتركة بالعراق: العمليات العسكرية الأمريكية الأحادية تؤثر على سيادة الدولة

أ ش أ
نشر فى : الأحد 15 مارس 2020 - 2:28 م | آخر تحديث : الأحد 15 مارس 2020 - 2:28 م

أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن العمليات العسكرية الأمريكية الأحادية تؤثر على سيادة الدولة.

وأوضحت القيادة - وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأحد - "لدينا معلومات كاملة عن استهداف معسكر التاجي ويبقى لنا فقط تأكيد هذه المعلومات، حيث أن تحقيقاتنا مستمرة في الهجوم على القاعدة وسنقدم المسؤول للعدالة".

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت، أمس السبت، سقوط 33 صاروخًا على وحدات الدفاع الجوي قرب بعثة التحالف الدولي داخل معسكر التاجي، مشيرة إلى إصابة عدد من منتسبي الدفاع الجوي وهم بحالة حرجة جداً، فيما أكدت بأنها ستتخذ كل الإجراءات لإلقاء القبض على الفاعلين.


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