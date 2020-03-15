الحكومة الفلسطينية: الحالة الصحية للمصابين بكورونا مستقرة

أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أن الحالة الصحية للمصابين الـ38 بفيروس "كورونا" مستقرة ومطمئنة ويمارسون حياتهم الطبيعية، وهذا يعود للإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وقال ملحم - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - "إن الفترة المقبلة تبشر بالسيطرة على انتشار الفيروس، خاصة أن الحكومة اتخذت إجراءات احترازية، وسنخرج من الوباء ونحن أكثر مناعة وقوة بحكم تلك الإجراءات".

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية اتخذت منذ اليوم الأول لتشكيلها مبدأ الحريات والمكاشفة والمصارحة دون تكتم أو تعتيم على أي معلومة.