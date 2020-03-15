روسيا وتركيا تفشلان في استكمال أول دورية مشتركة في إدلب

بدأت روسيا وتركيا اليوم الأحد تسيير دورية مشتركة على طريق رئيسي في محافظة إدلب، إلا أن موسكو أعلنت قطع الدورية بعد "استفزاز" من جانب المسحلين المدعومين من أنقرة.

وأكدت وزارتا الدفاع في كل من روسيا وتركيا تسيير أول دورية على طريق "إم 4" اليوم.

واتهمت الوزارة الروسية، في بيان، المسلحين بمحاولة استخدام المدنيين، ومن بينهم نساء وأطفال، "كدروع بشرية".

إلا أن الوزارة التركية لم تذكر شيئا بشأن الحادثة

واعتبر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الدورية فشلت، موضحا أنها انطلقت من بلدة سراقب شرق إدلب ووصلت إلى بلدة النيرب لتعود مجددا وتنتهي الدورية، بينما كان من المفترض أن تتابع الدورية طريقها لأماكن أخرى على طريق إم 4 . وأضاف المرصد أن "اعتصام الأهالي وتهديد مجموعات جهادية للدورية حال دون ذلك".