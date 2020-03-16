ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في إيران إلى 724

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 724 حالة، بعد تسجيل 113 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الإيرانى حسن روحاني أنه لا توجد خطط لوضع أي منطقة من البلاد تحت الحجر الصحي التام، ودعا في الوقت نفسه المواطنين إلى تقليص التحركات والبقاء في المنازل.

وصرح رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات اقترب من 14 ألف حالة بعد تسجيل 1209 حالة إصابة جديدة.

كما أعلن أن 4590 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأعلن روحاني اليوم سلسلة من التدابير المصرفية والضريبية لدعم الشركات والأسر، وذلك في ظل الضغط الذي يشكله انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقال روحاني خلال اجتماع تم بثه عبر التليفزيون إنه يمكن للموظفين إرجاء دفع فواتير التأمين الصحي والضرائب والمرافق لثلاثة أشهر، بينما سيحصل الثلاثة ملايين إيراني الأكثر فقرا على مساعدات نقدية تصل إلى ستة ملايين ريال (1637 دولارا) بداية من 17 من مارس الجاري.

كما سترفع المصارف القيود والحدود على الدفع عبر الشيكات للشركات، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج".

وكان البنك المركزي قد أعلن تدابير تتعلق بالضرائب والتأمينات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

وطلبت إيران دعما ماليا بقيمة نحو خمسة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وهذا هو أول طلب دعم مالي تتقدم به الجمهورية الإسلامية للصندوق منذ ستينات القرن الماضي.

كما أعلنت السلطات الإيرانية اليوم إرجاء جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية، وذلك بسبب تفشي كورونا.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي القول إن المجلس وافق على إقامة جولة الإعادة في الانتخابات في الحادي عشر من سبتمبر.

وكان من المقرر إجراء هذه الجولة في أبريل المقبل.

وأوضح أن القرار جاء بناء على طلب من وزير الداخلية "بسبب ظروف البلاد وتفشي فيروس كورونا".

في غضون ذلك، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس اليوم عن إجراءات احترازية في المسجد الأقصى بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى ، صرح مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني، في بيان، بأن دائرة الأوقاف الإسلامية قررت إغلاق المصليات المسقوفة داخل المسجد الأقصى كإجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس.

وأضاف الكسواني أن جميع الصلوات ستقام في ساحات المسجد الأقصى وجميع الأبواب ستبقى مفتوحة أمام المصلين.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية أصدرت أمس قرارا بحصر صلاة المواطنين في بيوتهم وعدم التوجه إلى المساجد والكنائس في سائر الأراضي الفلسطينية حتى إشعار آخر، استنادا إلى توصيات وزارة الصحة والأطباء المختصين.

وسجلت الضفة الغربية 38 إصابة بفيروس كورونا المستجد بواقع 37 حالة في بيت لحم وواحدة في طولكرم، فيما لم تسجل أي إصابات بالوباء في شرق القدس وقطاع غزة.

وفي إسرائيل، أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 200 حالة.

وقد عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي اليوم بتقنية الفيديو كونفرنس (مؤتمر الفيديو)، وذلك للمرة الأولى.

واستعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التدابير التي يجري اتخاذها لمنع تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه "سيتم بحث الخطوات اللاحقة التي يجب اتخاذها استعدادا للمراحل القادمة".

وأعرب نتنياهو عن تقديره "للمواطنين الإسرائيليين على أدائهم الاستثنائي الذي يساعد في تقليل وتيرة التفشي".

ووافقت الحكومة على مجموعة من التدابير للسيطرة على انتشار الفيروس في نظام السجون.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن التدابير الجديدة تتضمن عقد جلسات الاستماع والاستئناف الخاصة بتمديد الحبس الاحتياطي بتقنية مؤتمر الفيديو ودون حضور السجناء.

كما قررت وقف زيارات السجناء بما في ذلك فرق الدفاع.