مجلس الوزراء الكويتي يقرر الحد من التجمعات في الأماكن الترفيهية

أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن عدة قرارات للحد من التجمعات في المطاعم والأسواق في الدولة، والتي شملت، عدم السماح باستقبال أكثر من 5 أشخاص داخل المطاعم أو المقاهي في وقت حالي، وإغلاق الصالونات النسائية والرجالية بدءًا من الغد، حسبما ذكرته وكالة الأبناء الكويتية كونا مساء السبت.

وأضافت الوكالة أن القرار شمل إغلاق مراكز التسوق والمولات، وصالات الترفيه للأطفال، باستثناء منافذ التسويق الخاصة بالأغذية، وفي حال الانتظام في طابور، يجب الالتزام بمسافة لا تقل عن متر بين شخص والآخر.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من خمسة آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 150 ألف إصابة.