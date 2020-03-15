تشخيص أول حالة لفرنسي مصاب بفيروس الكورونا في الكونغو برازافيل



أعلنت حكومة الكونغو برازافيل تشخيص اول اصابة فيروس كورونا المستجد في البلاد لمواطن فرنسي من أصل كونغولي يبلغ من العمر 50 عاما.



وقال تيري مونجالا، وزير الاتصالات والمتحدث باسم حكومة الكونغو برازافيل في بيان بثته الإذاعة والتلفزيون المحلي - ونقله راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد- أن المواطن المصاب قد وصل إلى البلاد في مطلع مارس الجاري قادما من العاصمة الفرنسية باريس، على متن رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية "إي تي 861" بعد إقامة قصيرة في أمستردام.



وأضاف أنه تم سحب عينة واختبارها في المختبر الوطني للصحة العامة والتي أظهرت ايجابيتها .. موضحا أن المريض في حالة مستقرة وتم عزل أفراد عائلته: زوجته من الجنسية الفرنسية وكذلك ابنتهما البالغة من العمر 6 سنوات وهما تحت المراقبة الدائمة.



وناشدت الحكومة الكونغولية التي تقول إنها مستمرة في تحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمريض، ودعت جميع الركاب الذين كانوا على متن نفس الرحلة إلى الاتصال بالخدمات الصحية في أقرب وقت ممكن.



وأضاف البيان أن هذه الحالة الأولى ظهرت بعد مرور عشرة أيام من قرار الحكومة فرض الحجر الصحي على جميع الركاب القادمين من الدول التي ظهر بها اعداد كبيرة مصابة بالفيروس بما في ذلك فرنسا وهو إجراء لم يتم تطبيقه.