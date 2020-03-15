مناطق ألمانية تشدد إجراءاتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا

شددت عدة مناطق ألمانية إجراءاتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فعمدت إلى إغلاق المسابح وصالات السينما والرياضة والنوادي، وفرضت على المطاعم مسافات متباعدة بين روادها.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أن ألمانيا مع تسجيلها 733 إصابة إضافية خلال يوم واحد، بات لديها الآن 3795 شخصا مصابين بفيروس (كورونا)، بينهم ثمانية توفوا.

وأشارت السلطات الألمانية إلى أنه يحظر حاليا خروج أي تجمع يضم أكثر من 50 شخصا، كما يجب أن توفر المطاعم مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين الطاولات، أما بالنسبة إلى المسابح وصالات الرياضة ودور السينما والنوادي، فيتوجب أن تغلق كلها، وقد عمدت الشرطة إلى إغلاق عدد كبير منها.

وأضافت أنه تم تأجيل وإلغاء المناسبات الخاصة مثل حفلات الزفاف بمنطقة شليسويغ هولشتين بشمال شرق البلاد التي سجلت فيها 60 إصابة، كما تم حظر التعاملات في مدينة كولونيا الواقعة بولاية ريناني-دو-نور-ويستفالي.

من جانبها، أعلنت مناطق ألمانية عدة إغلاق دور الحضانة والمدارس والجامعات اعتبارا من الأسبوع المقبل، فيما منع بعضها التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد طلبت الخميس الماضي إلغاء "الفعاليات غير الضرورية"، ولكن في نهاية المطاف يعود لكل منطقة في هذا البلد الفدرالي قرار تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها.