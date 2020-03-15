أثار موقف تايوان -جارة الصين-، من أزمة كورونا تساؤلات حول طريقة مواجهة الحكومة لها بعدما خالفت التوقعات في أن تكون ثاني أكبر دولة في عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، ولكن حتى الآن وصل عدد الإصابات إلى 38 حالة والوفيات إلى 1 فقط.

بالنظر إلى الانتشار المستمر لفيروس كورونا حول العالم، فإن فهم بنود العمل التي تم تنفيذها بسرعة في تايوان، وتقييم فعالية هذه الإجراءات في منع انتشار وباء واسع النطاق قد يكون مفيدًا لبلدان أخرى، وفقاً لموقع (جاما نيتورك).

تقع تايوان على بعد 81 ميلاً من ساحل البر الرئيسي للصين، ويبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، يقيم 850 ألف منهم ويعمل 404 ألف في الصين. وفي عام 2019، سافر 2.71 مليون زائر من البر الرئيسي بالصين إلى تايوان.

استعداد الحكومة

كانت تايوان في حالة تأهب دائم ومستعدة للتصدي للأوبئة القادمة من الصين منذ وباء سارس في عام 2003.

وبعد ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين مع بداية السنة القمرية الجديدة، التى كان من المتوقع أن يسافر الصينيون والتايوانيون لقضاء العطلات، سرعان ما قامت تايوان بوضع مناهج محددة لتحديد الحالات المصابة واحتواءها وتخصيص الموارد لحماية الصحة العامة للمواطنين.

التقنيات المستخدمة لتجنب الأزمة

استفادت تايوان من قاعدة بياناتها الوطنية للتأمين الصحي ودمجتها مع قاعدة بيانات الهجرة والجمارك للبدء في إنشاء بيانات كبيرة للتحليلات، قامت بتوليد تنبيهات في الوقت الفعلي أثناء زيارة الشخص، استنادًا إلى تاريخ سفره والأعراض التي يعاني منها للمساعدة في تحديد الحالة.

كما استخدمت تقنية جديدة، بما في ذلك مسح رمز الاستجابة السريعة والإبلاغ عبر الإنترنت عن تاريخ السفر والأعراض الصحية لتصنيف المخاطر المعدية للمسافرين استنادًا إلى أصل الرحلة وتاريخ السفر في الـ 14 يومًا الماضية.

كما تم إرسال بيان صحي للأشخاص ذوي الخطورة المنخفضة في رسالة عبر الهاتف المحمول، يمكنهم من تجاوز الحدود من أجل الحصول على ترخيص أسرع للهجرة، أما أولئك الذين لديهم مخاطر أعلى تم عزلهم في المنزل وتتبعهم عبر هواتفهم المحمولة لضمان بقائهم في المنزل خلال فترة الحضانة.

كما عززت تايوان اكتشاف حالات الاصابة بفيروس كورونا من خلال البحث بشكل استباقي عن المرضى الذين يعانون من أعراض تنفسية حادة، استنادًا إلى المعلومات من قاعدة بيانات التأمين الصحي الوطني الذين أثبتوا سلبيًا إصابتهم بلإنفلونزا، وتم إعادة فحصهم فتم العثور على 1 من 113 حالة.

وأعلنت الحكومة عن خط ساخن (1922) للمواطنين للإبلاغ عن الأعراض أو الحالات المشبوهة في أنفسهم أو في الآخرين، ومع تقدم المرض، وصل عدد المكالمات على الخط الساخن إلى طاقته الكاملة، لذلك طُلب من كل مدينة رئيسية إنشاء خط ساخن خاص بها كبديل.

وعالجت الحكومة قضية وصمة المرض، والرحمة للمتضررين من خلال توفير الغذاء، والفحوصات الصحية المتكررة، والتشجيع لمن هم تحت الحجر الصحي.

وباء سارس

في عام 2004، أي بعد عام من تفشي السارس، أنشأت حكومة تايوان مركز القيادة الصحية الوطنية (NHCC)، وأصبح جزء من مركز إدارة الكوارث الذي يركز على الاستجابة للفاشيات الكبيرة، ويعمل كنقطة قيادة للعمليات وللاتصالات المباشرة بين السلطات المركزية والإقليمية والمحلية.

ووحد المركز، نظام القيادة المركزية الذي يشمل مركز القيادة الوبائية المركزي (CECC)، ومركز قيادة الكوارث البيولوجية الممرضة، ومركز قيادة مكافحة الإرهاب البيولوجي، ومركز عمليات الطوارئ الطبية المركزية.

بداية أزمة فيروس كورونا

وفي 31 ديسمبر 2019، عندما تم إخطار منظمة الصحة العالمية بالالتهاب الرئوي لسبب غير معروف في مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا، بدأ المسؤولون التايوانيون في ركوب الطائرات وتقييم الركاب على متن رحلات مباشرة من ووهان لأعراض الحمى والالتهاب الرئوي قبل أن يتمكن الركاب من النزول.

وفي 5 يناير 2020، تم توسيع الإخطار ليشمل أي شخص سافر إلى ووهان في الـ 14 يومًا الماضية وكان يعاني من حمى أو أعراض عدوى الجهاز التنفسي العلوي عند نقطة الدخول، وتم فحص الحالات المشتبه فيها بحثًا عن 26 فيروسًا بما في ذلك السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS).

وجرى عزل الركاب الذين ظهرت عليهم أعراض الحمى والسعال، في المنزل وتقييم ما إذا كانت الرعاية الطبية في المستشفى ضرورية.

وفي 20 يناير، بينما تم الإبلاغ عن حالات متفرقة من الصين، فعلت مراكز تايوان لمكافحة الأمراض بتفعيل مركز القيادة الوبائية المركزي رسميًا لعلاج الالتهاب الرئوي المعدي الشديد تحت رعاية مركز القيادة الصحية الوطنية، مع وزير الصحة والرعاية كقائد معين.

إدارة الأزمة

وعلى مدار الأسابيع الخمسة (20 يناير - 24 فبراير)، نفذت الحكومة، 124 أمرا لمكافحة الوباء بما في ذلك مراقبة الحدود الجوية والبحرية، وتحديد الحالات المشتبه بها (باستخدام البيانات الجديدة والتكنولوجيا)، والحجر الصحي للحالات المشبوهة، والبحث الاستباقي للحالات المصابة، وتخصيص الموارد كالكمامات، وطمأنة وتثقيف الجمهور أثناء مكافحة الاشائعات، والتفاوض مع البلدان والمناطق الأخرى، وصياغة السياسات تجاه المدارس ورعاية الأطفال، وإغاثة الشركات .

كما قدم نائب رئيس تايوان، وهو عالم وبائيات بارز، إعلانات منتظمة للخدمة العامة يتم بثها من مكتب الرئيس وإتاحتها عبر الإنترنت، تضمنت هذه الإعلانات وقت ومكان ارتداء القناع، وأهمية غسل اليدين، وخطر أقنعة الاكتناز لمنعها من أن تصبح غير متاحة للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية.