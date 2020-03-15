لوفتهانزا تعيد 4000 سائح ألماني من الكاريبي وإسبانيا

صرح متحدث باسم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد بأن الشركة عازمة على إعادة ما يتراوح بين 3000 إلى 4000 سائح ألماني على متن 15 رحلة خاصة من منطقة الكاريبي وجُزُر الكناري في إسبانيا بحلول يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح المتحدث أن المجموعة التي سيتم إعادتها هم الأشخاص الذين ما كانوا ليعودوا إلى بلادهم بطريقة أخرى بسبب القيود المفروضة على الرحلات في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهم من المصطافين في الجُزُر وركاب الرحلات البحرية.

وأضاف أن العديد من شركات الملاحة والشركات السياحية كلفت لوفتهانزا بإعادة السائحين، ولفت إلى وجود رحلتين نظاميتين من بين الرحلات الـ15 المقررة، واحدة من جمهورية الدومينيكان والأخرى من جزيرة باربادوس.

وستستخدم لوفتهانزا في هذه الرحلات الطائرات الكبيرة طراز بوينج 747 وايرباص ايه 340.

وذكر المتحدث أن نقاط المغادرة ستكون في تينيريفي وبونتا كانا وبربادوس وستكون نقاط الوصول فرانكفورت وميونخ وهامبورج وبرلين.

وستتوجه الطائرات إلى منطقة الكاريبي أو إلى جزر الكناريا، حسبما ذكرت لوفتهانزا، وهي خالية من الركاب، وستعود محملة بالعائدين ومن المنتظر تسيير أولى الرحلات اليوم الأحد.