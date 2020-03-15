اليونان تسجل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات في اليونان اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 4 حالات.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية - على موقعها الإلكتروني - أن الحالة لمريض يبلغ من العمر 53 عامًا، توفي في وقت مبكر اليوم في مدينة "سالونيك"، وكان قد تم نقله إلى المستشفى هناك من مدينة "كوزاني" /الثلاثاء/ الماضي، وهو في حالة حرجة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه أصغر المتوفين سنا حتى الآن، لكنه كحالات الوفاة الثلاث السابقة.

وأعلنت اليونان أمس السبت، تسجيل حالة الوفاة الثالثة.. فيما بلغ عدد الإصابات 228 حالة إصابة.