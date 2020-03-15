كانبرا وسول تدعوان إلى اجتماع قادة مجموعة العشرين وسط اضطراب السوق بسبب كورونا

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دعت أستراليا وكوريا الجنوبية اليوم الأحد، إلى عقد اجتماعات للقادة وكبار المسؤولين الماليين في الدول الصناعية الكبرى والناشئة في العالم، وسط حالة الهلع التي أصابت السوق العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن هذه التحركات تشير إلى شعور قادة الحكومات بضرورة ملحة جديدة لمواجهة الفيروس المتفشي الذي يهدد الاقتصاد العالمي بركود هو الأول منذ الأزمة المالية التي وقعت عام 2008 .

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه يؤيد اقتراحا لنظيره الهندي ناريندرا مودي بتنظيم تواصل بين قادة مجموعة العشرين.

كما أجرى موريسون اتصالا مع نظيره البريطاني بوريس جونسون واتفقا على أن كبار المسؤولين الماليين يحتاجون للاجتماع هم أيضا.

وقال موريسون للصحفيين في سيدني إن "رئيس الوزراء (بوريس جونسون) وأنا اتفقنا الليلة الماضية على أن الأمر سوف يتطلب اجتماعا عاجلا بشكل أكبر أيضا لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين.

وذكر في إشارة إلى اضطرابات السوق،إنه ينبغي أن تنسق مجموعة العشرين إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذت خلال الأزمة المالية العالمية.

وعلى صعيد متصل اقترح الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد مؤتمر عبر الهاتف لمجموعة العشرين لمناقشة كيفية مواجهة كوريا الجنوبية لتفشي الكورونا، وفقا لبيان لمكتب مون.

ونقلت بلومبرج عن البيان أنه في الاجتماع المقترح، تعتزم كوريا الجنوبية مشاركة معلومات حول "تجربتها في التصدي" لتفشي الكورونا على مستوى الدولة وحول نتائج الفحوص السريرية وأيضا مناقشة إجراءات الاستجابة لتفشي المرض فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي.