أكثر من 20 ولاية أمريكية تغلق مدارسها لمكافحة كورونا

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية اليوم الأحد، أن 20 ولاية أمريكية، على الأقل، أغلقت أو تخطط لغلق جميع مدارسها في إطار سعيها لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وذلك مع وصول حصيلة ضحايا الوباء في الولايات المتحدة إلى 50 حالة وفاة على الأقل، وأكثر من 2100 حالة إصابة مؤكدة.

وذكرت صحيفة "يو.إس.إيه توداي" - عبر موقعها الإلكتروني - أن ذلك الإجراء يشمل أكثر من ربع طلاب المدارس في الولايات المتحدة، والتي أعلنت، أمس الأول، حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة الفيروس.

ومع تكثيف الجهود المحلية لمكافحة الفيروس، أعلنت عدة سلاسل من متاجر البقالة تخفيض عدد ساعات العمل لتوفير مزيد من الوقت لأعمال التطهير.

يأتي ذلك، بينما أعلن مسئولون في ولاية نيويورك إغلاق مبنى الولاية أمام الجمهور بعد ثبوت إصابة النائبين هيلن وينشتاين وتشارلز بارون بالفيروس، وفقا لبيان مشترك أصدره حاكم الولايا أندرو كومو ورئيس برلمان الولاية كارل هيستي.

ووفقا لآخر الإحصاءات، فقد بلغت حالات الوفاة عالميا جراء فيروس "كورونا" المستجد أكثر من 5500 حالة، فيما أُصيب أكثر من 150 ألف شخص، وذلك منذ ظهور الفيروس لأول مرة في الصين، أواخر العام الماضي.