وزير النقل المغربي يصاب بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة التجهيز والنقل المغربي، عن إصابة وزيرها عبد القادر إعمارة، بفيروس «كورونا» المستجد، بعد عودته من مهام رسمية بدول أوروبية.

وأضافت الوزارة أن الوزير شعر بالإرهاق وآلام في الرأس، وفور إجراء الفحوصات والاختبارات الخاصة بالفيروس، أكدت إصابته بالمرض، حسبما ورد في وكالة الأنباء المغربية، اليوم السبت.

وأوضحت أن حالة الوزير المغربي، لا تدعو إلى القلق، وتم عزله في بيته لمدة 14 يومًا، مع ممارسته مهامه الاعتيادية، عبر وسائل الاتصال التقنية.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من خمسة آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 150 ألف إصابة.