مطران الكنيسة الأسقفية يعلن الصلوات من أجل النجاة من وباء «كورونا»

أعلن المطران الدكتور منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الإفريقي، أن الكنيسة سترفع صلواتها الخاصة لوقف وباء وفيروس «كورونا».

وأضاف - حسب بيان صحفي اليوم - لا شك أننا جميعًا نتلقى أخبار انتشار فيروس كورونا المستجد حتى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن الوباء أصبح دوليًا، وهذا يدفع البعض منا إلى الخوف على أبنائنا وإخوتنا وأيضًا على أنفسنا، لكنه دعا إلى طرح هذا الخوف جانبًا.

وأكد، لكن فى ذات الوقت نحتاج أن نعمل بالنصائح الصحية مثل غسل الأيادى المتكرر واستخدام المطهرات والابتعاد عن التلامس بالأيادى أو التقبيل، ومن المهم تحاشى السفر إلا للضرورة القصوى وتحاشى التجمعات الكبيرة و استخدام المناديل عند العطس، مؤكدًا أنه لصالح الأخوة فى الكنيسة يجب تستريح بالمنزل إذا أصابك البرد أو ظهر عليك أعراض الرشح و الكحة.

وذكر، ولقد ناشد رئيس الوزراء اليوم تجنب التجمعات فى المساجد و الكنائس ومنح طلاب المدارس والجامعات أسبوعين عطلة بعدها يتم تقييم الوضع، «فإذا أردتم أن تستجيبوا لمناشدة رئيس الوزراء، لأنه لاشك أنه اتخذ هذا الإجراء الاحترازي بناء على توصية منظمة الصحة العالمية».

وأشار: «لكن إذا فضلتم أن تأتوا إلى الكنيسة للصلاة فنحن سنكون متواجدين كالعادة أيام الاجتماعات، لكن في هذه الحالة أنصح أن نترك مسافة كافية بيننا وبين إخوتنا، وستوفر كل كنيسة المطهر لمسح الأيادي عند الدخول».