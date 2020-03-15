باكستان: إصابة جديدة لفيروس كورونا وارتفاع الحصيلة إلى 34 مصابا



أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الأحد، عن إصابة حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لترتفع حصيلة المصابين داخل البلاد إلى 34 مصابا.



وقال المتحدث باسم المعهد الباكستاني للعلوم الطبية وسيم خواجه - في تصريحات لصحيفة "دوون" الباكستانية - إن الحالة المؤكد إصابتها حديثاً هي لرجل تم التأكد من إصابة زوجته بالفيروس أمس السبت، بعد أن وصلت إلى العاصمة "إسلام أباد" من الولايات المتحدة وجاءت للمعهد قبل يومين.



وأكد المسئول الباكستاني أن:" كلاً من الزوج والزوجة دخلا جناح العزل بالمستشفى المُخصص للحجر الطبي"... ليصل عدد الحالات في باكستان إلى 34 حالة إصابة.



وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي قد أعلن يوم أمس الأول أن بلاده ستغلق كل حدودها البرية وستحد من الرحلات الجوية الدولية لمدة 15 يوما لوقف انتشار فيروس كورونا.