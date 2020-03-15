ماليزيا تسجل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سجلت ماليزيا اليوم الأحد، 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات 428 حالة.



وقالت وزارة الصحة الماليزية - في بيان أوردته وكالة أنباء "برناما" الماليزية - إنه تم تسجيل 190 حالة إيجابية أخرى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم (حسب التوقيت المحلي)، وهو أعلى عدد إصابات يتم تسجيله في يوم واحد حتى الآن؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات 428 حالة.



وأشارت الوزارة إلى تعافي 7 أشخاص؛ ليصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 42 شخصا، وتبقى 386 شخصاً يخضعون للعلاج في عدة مستشفيات، منهم 9 حالات في العناية المركزة.



وكانت وزارة الصحة الماليزية قد دعت الخميس الماضي إلى تأجيل كافة التجمعات، بعد تسجيل 12 حالة إصابة بفيروس كورونا على الأقل بحدث ديني استمر ثلاثة أيام في العاصمة، وحضره نحو عشرة آلاف شخص من عدة دول.