عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» في عمان، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا لها برئاسة وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي، بديوان عام وزارة الداخلية.

واستعرضت اللجنة، نقلًا عن وكالة الأنباء العمانية، آخر التطورات المتعلقة بالفيروس وانتشاره على المستوى العالمي، ومدى تأثيره على المستوى المحلي، متخذة مجموعة من القرارات الآتية:

- وقف دخول غير العمانيين إلى أراضي السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، باستثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما في ذلك العمانيين.

- إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات.

- إيقاف إقامة صلاة الجمعة.

- وقف التجمعات الاجتماعية مثل مناسبات الأعراس والعزاء.

وأشارت إلى تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ۱۷ من مارس لعام 2020، داعية الجميع إلى بذل المزيد من الالتزام بالتعليمات الوقائية على المستويين الفردي والجماعي.