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ترودو: لا أعاني من أي أعراض لفيروس كورونا

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
(د ب أ)
نشر فى : الأحد 15 مارس 2020 - 9:00 م | آخر تحديث : الأحد 15 مارس 2020 - 9:00 م

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الأحد إنه لا يعاني من أي أعراض تتعلق بالإصابة بفيروس كورونا.

يأتي هذا بعد أن أعلن ترودو في وقت سابق أنه قرر وضع نفسه وزوجته صوفي جريجوار، قيد الحجر الصحي بالمنزل بعد إصابة الزوجة بالفيروس.

وأوضح ترودو أنه سيناقش تدابير في إطار سبل مكافحة الفيروس، خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم سيترأسه عبر الفيديو .

وأشار إلى أنه سيعلن عن مزيد من الإجراءات المالية خلال الأسبوع المقبل.

يذكر أن فحوصات طبية التي أجريت لصوفي جريجوار ترودو زوجة رئيس وزراء كندا اصابتها بفيروس كورونا وأنها ستظل في العزل الصحي.

وكانت وكالة أنباء بلومبرج قد ذكرت أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "بصحة جيدة ولم تظهر عليه أي اعراض" .

وأشارت إلى انه وكإجراء احترازي وإلتزاما بنصيحة الأطباء، سيخضع للعزل الذاتي لمدة 14 يومًا.


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