المغرب يُعلّق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين بسبب كورونا



قررت المملكة المغربية تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين من وإلى البلاد، حتى إشعار آخر.



وحسبما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء «ماب»، وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأحد، أن هذا القرار يندرج في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس «كورونا».



وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في المغرب قد وصل عددها إلى 28 عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد.



كما أعلنت وكالة أنباء المغرب، أمس السبت، إصابة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر أعمارة، بفيروس كورونا المستجد، عقب عودته من مهام رسمية في دول أوروبية.