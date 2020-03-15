متاجر بريطانيا تطالب متسوقيها بالتوقف عن التخزين

طالب تجار الأغذية بالتجزئة في بريطانيا عبر خطاب مكتوب زبائنهم "بالشراء بمسؤولية" في اعقاب عمليات التخزين التي قام المتسوقون بها بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وفي تطور استثنائي، سينشر أكبر 12 من متاجر التجزئة في بريطانيا في الصحف الوطنية اليوم وغدا إعلانا تحت عنوان" العمل من أجل اطعام الامة" ويطمئن الخطاب المستهلكين بشأن الخطوات المتخذة نحو توفير الإمدادات الكافية في المتاجر.

وأفادت وكالة أنباء بلومبرج أن الخطاب طلب من المستهلكين مراعاة الأخرين ويقول: "نحن نتفهم مخاوفك ولكن شراء أكثر من الحاجة يمكن أن يعني أحيانًا ترك الآخرين بدون الحصول على حاجتهم. هناك ما يكفي للجميع إذا عملنا جميعًا معًا".