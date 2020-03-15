عمدة نيويورك ينتقد استجابة إدارة ترامب تجاه التعامل مع تفشي كورونا

انتقد رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو يوم الأحد رد الحكومة الأمريكية تجاه تفشي فيروس كورونا، في الوقت الذى تنتشر فيه حالة من الفوضى فى المطارات بمختلف أنحاء البلاد في ظل تدفق الركاب.

وقال دي بلاسيو لشبكة (سي إن إن): "إذا لم تدرك الحكومة الاتحادية أن هذا الأمر يعادل حربا بالفعل، لن تكون هناك طريقة تُمكّن الولايات والمحليات من إجراء جميع التعديلات التي نحتاج إليها".

وأشار إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحتاج إلى السيطرة على سلسلة توريد الإمدادات الطبية وتعزيز القدرة على توفير الاختبارات الكاشفة عن الفيروس.

وكان ترامب قد أعلن أمس الجمعة حالة طوارئ وطنية بعد أن واجه انتقادات متزايدة لتهوينه من خطورة الفيروس في الأيام السابقة لتفشيه.