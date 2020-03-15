الإمارات: رصد 12 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وإجمالي الحالات 98

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، رصد 12 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقا وكانوا جميعهم في الحجر الصحي، وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وقالت الوزارة، نقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، إن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصًا من كل من؛ جنوب أفريقيا، وأستراليا، والصين، والفلبين، ولبنان، وبريطانيا، وإيطاليا، وإيران، والإمارات وثلاثة أشخاص من الهند.

وأكدت على أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وجرى رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، لافتة إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تم تشخيصها بفيروس «كورونا» المستجد في الإمارات بلغ 98 حالة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من ستة آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 160 ألف إصابة.