النرويج تسجل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

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سجلت النرويج اليوم السبت ثالث حالة وفاة نتيجة للإصابة بفيروس كورونا المستجد / كوفيد 19 /، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء النرويجية.

وكانت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم أن بلادها ستغلق كافة مطاراتها وموانئها وستشدد الرقابة على حدودها وذلك فى إطار الإجراءات الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن رئيسة الوزراء قولها في مؤتمر صحفى تم بثه عبر الانترنت إن النرويج قد تسعى إلى الحصول على معدات وأجهزة من الصين للسيطرة على عدوى فيروس كورونا.

وأضافت سولبرج أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد / كوفيد 19 / يصل إلى حوالى 950 شخصا.