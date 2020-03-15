 «حماية المستهلك»: سيارات الضبطية القضائية مجهزة لمراقبة الأسواق - بوابة الشروق
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«حماية المستهلك»: سيارات الضبطية القضائية مجهزة لمراقبة الأسواق

اللواء راضي عبدالمعطي
اللواء راضي عبدالمعطي
إسلام جابر:
نشر فى : الأحد 15 مارس 2020 - 2:40 م | آخر تحديث : الأحد 15 مارس 2020 - 2:40 م

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن سيارات الضبطة القضائية التابعة للجهاز، مجهزة بمأموري الضبطية القضائية لمراقبة الأسواق، ومزودة باللائحة القانونية، بالإضافة لمطبوعات توعوية للمواطنين بشأن حقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.

وأضاف عبدالمعطي، خلال إطلاق المرحلة الثانية من سيارات الضبطية القضائية، اليوم الأحد، أن إطلاق الجهاز المرحلة الثانية لسيارات الضبطية القضائية، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بضبط منظومة الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن سيارات الضبطية القضائية تعتبر منظومة عمل متكاملة متواكبة مع استراتيجية الدولة في ضبط الأسواق، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمنظومة ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين في القاهرة الكبرى والمحافظات.


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