مؤسسة النقد السعودي: 50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص لتخفيف آثار كورونا

أعلنت مؤسسة النقد السعودي؛ مساء اليوم السبت، عن إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت المؤسسة في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السعودية" مساء اليوم،أن ذلك يأتي انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص.

وأوضحت المؤسسة أن حزمة الإجراءات تتضمن "دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" مشيرة إلى أن "البرنامج يتكون من ثلاثة عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص".

وأكدت مؤسسة النقد السعودي؛ أن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يُعزز متانته ويجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات والأزمات، وقد انعكست هذه المؤشرات إيجابًا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة.

كما أكدت استمرارها في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المالي لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 لتساهم في مسيرة التنمية والرخاء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وقررت حكومة المملكة في وقت سابق اليوم تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين لمدة أسبوعين اعتبارًا من غدا الأحد ضمن جهودها للسيطرة على فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الأسبوعين يعتبران" إجازة رسمية استثنائية للمواطنين( للسعوديين) والمقيمين( الأجانب) الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات" .

ووجهت وزارة الداخلية السعودية بتعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، ضمن الجهود للسيطرة على الفيروس، اعتبارًا من 13مارس 2020.